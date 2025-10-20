Ричмонд
Новые поезда «Минск 2024» из пяти вагонов появятся на Автозаводской линии

На Автозаводской линии минского метро появятся поезда из пяти вагонов.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры Автозаводской линии минского метро скоро увидят составы с новыми вагонами, сообщает телеграм-канал «Транспортная безопасность».

Информируют, что в отличие от составов из предыдущей партии новые поезда будут производиться в пятивагонном исполнении.

Они поступят в электродепо «Могилевское». «Минск 2024» заменят номерные вагоны предыдущего поколения и будут курсировать на Автозаводской линии.

