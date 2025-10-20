В забайкальском селе Улёты состоялся форум «Моя земля — моя семья»

Межмуниципальный форум «Моя земля — моя семья», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Семья», прошел в селе Улёты Забайкальского края, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Участниками мероприятия стали более 250 семей. Они узнали от медиков способы сохранения репродуктивного здоровья, установления доверия в семье и поддержки родителей, ожидающих малыша.
«Обоим партнерам важно вести здоровый образ жизни, потому что это основа крепкого здоровья будущего ребенка. Нельзя забывать и о грамотном планировании беременности. Это помогает избежать многих рисков», — отметила заместитель министра здравоохранения Забайкалья Светлана Якименко.
Кроме того, на форуме обсудили и вопрос влияния алкоголя и наркотиков не только на организм человека, но и на семью. Родители узнали от специалистов психиатрической больницы, на какие изменения в поведении детей нужно обращать внимание и как им помочь в разные возрастные периоды.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.