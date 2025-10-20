В забайкальском селе Улёты состоялся форум «Моя земля — моя семья»

Кроме того, на форуме обсудили и вопрос влияния алкоголя и наркотиков не только на организм человека, но и на семью. Родители узнали от специалистов психиатрической больницы, на какие изменения в поведении детей нужно обращать внимание и как им помочь в разные возрастные периоды.