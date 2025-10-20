Ричмонд
В поисках задействовали БПЛА: пропавшую на горе в Башкирии туристку не могут отыскать уже третий день

Пропавшую на Большом Иремеле туристку ищут с помощью БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На границе Челябинской области и Башкирии продолжаются масштабные поиски 43-летней Полины Захаровой из Челябинска, пропавшей 18 октября в районе горы Большой Иремель. Как сообщает МЧС Башкирии, женщина отделилась от основной группы во время прохождения конкурса по покорению вершин Уральских гор и не вышла на связь.

В поисковых операциях задействованы 49 человек и 11 единиц техники. В них участвуют сотрудники МЧС из Челябинской области и Башкирии, спасатели Госкомитета по ЧС, волонтеры, кинологи и экстренные службы республики. Для обследования труднодоступной местности применяется беспилотная авиация МЧС.

