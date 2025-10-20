Для школьников в Барнауле проведут профориентационную смену «МедиаДвиж»

Профориентационная смена для школьников «МедиаДвиж» пройдет 27−29 октября в Барнауле. Подобные мероприятия организуются в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.
Площадкой для смены стал региональный центр опережающей профессиональной подготовки. В ней примут участие команды школьников из пяти человек. Они смогут освоить навыки командной работы и научатся презентовать себя.
Также для участников будут организованы встречи и мастер-классы с представителями медиасферы. Они расскажут ученикам свои истории успеха и поделятся опытом. В конце смены команды создадут собственные рекламные проекты. Авторы лучших работ получат призы.
Подробная программа мероприятия размещена на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края. Там также можно посмотреть меры поддержки в сфере занятости, доступные в регионе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.