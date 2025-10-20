В Иркутской области заседания правительства станут еженедельными

На том же совещании состоялось представление нового министра финансов региона Екатерины Багайниковой, которая официально приступила к исполнению своих обязанностей 20 октября. Губернатор обозначил первоочередную задачу на ближайшую неделю — рассмотрение и утверждение проекта областного бюджета на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2028 годы. Документ планируется направить в Заксобрание региона до 24 октября.