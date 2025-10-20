Ричмонд
Министерство здравоохранения Ростовской области возглавил Наири Варданян

Губернатор Юрий Слюсарь представил исполняющего обязанности главы донского минздрава.

Источник: Комсомольская правда

Наири Варданяна назначили заместителем министра здравоохранения Ростовской области с полномочиями исполняющего обязанности руководителя министерства. Управленца на еженедельном оперативном совещании представил губернатор Юрий Слюсарь.

Наири Бабикович — врач с двумя высшими медицинскими образованиями и степенью бакалавра экономики. Он прошел программы повышения квалификации в сфере управления здравоохранением. С 2021 по 2025 год руководил ростовской поликлиникой № 1.

Чиновник имеет ведомственные награды, в том числе был удостоен Почетной грамоты Министерства здравоохранения России.

Напомним, также сегодня стало известно еще о двух кадровых назначениях. Заместителем губернатора по вопросам здравоохранения, труда и социального развития стала Олеся Старжинская, а министерство имущественных и земельных отношений региона возглавил Кирилл Баранчук.

