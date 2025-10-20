Омский музейный проект «Книжный дворик» признан одним из лучших в России

Омский опыт создания современных культурных пространств получил высокую оценку на всероссийском уровне. На ежегодной конференции «Музей и город: новая повседневность», которая проходила в Санкт-Петербурге, эксперты выделили фестиваль «Книжный дворик» как одну из наиболее ярких и эффективных практик в стране. Мероприятие прошло в Омске в сентябре 2025 года при поддержке «Газпромнефти» и запомнилась как гостям Омска, так и самим омичам. В рамках фестиваля прошли самые разные мероприятия: книжная ярмарка, лекции, марафон книжных клубов и творческие лаборатории. Инициатива стала возможной благодаря многолетнему партнерству компании «Газпромнефть», администрации Омска и Городского музея «Искусство Омска» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
«Мы работаем с программой “Родные города” с 2022 года. Вместе продюсировали визуальное оформление скейт-парка, украшали наш музей световой вывеской, организовывали выставки. А в прошлом году открыли музейный дворик “Арт-погружение”, где проводятся события в различных опен-эйр форматах: ночные пленэры, концерты, кинопоказы и даже зимние активности. Конечно, я не пропускаю музейные конференции, приехала уже во второй раз. В прошлом году было много действительно полезных кейсов и ведущих спикеров с релевантным опытом в нашей области. В этом году — еще большая практикоориентированность и погружение в опыт разработки и проведения фестивалей. Считаю, что это отличная возможность осмыслить и проговорить свой опыт», — рассказала заместитель директора Городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева.
Конференция в рамках проекта «Родные музеи» собрала десятки специалистов из разных уголков России. Участники обменялись опытом по созданию локальных фестивалей, развитию музейных территорий и вовлечению аудитории в культурные процессы. Все присутствующие получили сертификаты о повышении квалификации в сфере событийного маркетинга и работы с культурным наследием. Это уже не первый совместный успех: в 2024 году музей выиграл грант на реализацию выставки «Неархивные истории», посвященной выдающимся личностям региона. Это не разовая акция, а системная работа, которая необходима для сохранения культурного наследия региона.
«Совместно с Администрацией Омска мы реализуем системный подход к развитию культурного потенциала региона. Омские музеи — наши партнеры в этой работе. Результат этого трехстороннего сотрудничества — современные культурные пространства и яркие фестивали, такие как “Книжный дворик”, которые становятся визитной карточкой региона, привлекают туристов и повышают качество жизни омичей. Для нас это важнейшая часть социальной миссии», — отметил директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» в восьми регионах России, включая Омскую область. В рамках направления «Родные музеи» с 2022 года совместно с 25 учреждениями культуры проведено более 80 проектов, направленных на трансформацию музеев в современные пространства досуга, образования и креативных инициатив.