Омский музейный проект «Книжный дворик» признан одним из лучших в России

«Мы работаем с программой “Родные города” с 2022 года. Вместе продюсировали визуальное оформление скейт-парка, украшали наш музей световой вывеской, организовывали выставки. А в прошлом году открыли музейный дворик “Арт-погружение”, где проводятся события в различных опен-эйр форматах: ночные пленэры, концерты, кинопоказы и даже зимние активности. Конечно, я не пропускаю музейные конференции, приехала уже во второй раз. В прошлом году было много действительно полезных кейсов и ведущих спикеров с релевантным опытом в нашей области. В этом году — еще большая практикоориентированность и погружение в опыт разработки и проведения фестивалей. Считаю, что это отличная возможность осмыслить и проговорить свой опыт», — рассказала заместитель директора Городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева.