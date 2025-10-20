Глава Башкирии рассказал о новых кадровых перестановках

Сегодня, 20 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил новые кадровые назначения.
Сергей Кудрявцев, ранее исполнявший обязанности руководителя ФСИН Башкирии, официально назначен на эту должность. Полковник внутренней службы теперь возглавит управление на постоянной основе.
Еще одно назначение касается Александра Косолапова, который занял пост заместителя начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы транспортного надзора федерального округа.
Хабиров выразил надежду на успешную профессиональную деятельность обоих назначенцев и пожелал им достижения высоких результатов на новых должностях.
