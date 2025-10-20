Социальные предприниматели в Когалыме получат субсидии

Представители социального бизнеса в Когалыме Югры могут до 27 октября подать заявку на получение субсидии по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городской администрации.
К участию в конкурсном отборе приглашаются предприниматели, зарегистрированные и ведущие свое дело в Когалыме. Они должны заниматься социально значимыми видами деятельности.
Заявки принимаются в электронном формате через портал предоставления мер государственной финансовой поддержки. Результаты отбора будут оглашены после 11 ноября.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.