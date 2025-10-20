Плюс 18 пассажиров и сжигание вагона. В петербургском метро объяснили, почему не покупают «сквозные» составы

Кроме того, в петербургской подземке исходят из соображений безопасности. «Требования пожарной безопасности говорят о необходимости сжечь в камере вагон, чтобы подтвердить требуемый класс по огнестойкости. Это буквально означает, что изготавливается вагон и сжигается в камере. По итогам этой процедуры измеряются характеристики по пожарной стойкости, — пояснил Козин. — Вот я знаю, что современные вагоны без проходов сжигались и на них получали соответствующие заключения. По вагонам со сквозными проходами у меня такой информации нет».