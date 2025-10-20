Плюс 18 пассажиров и сжигание вагона. В петербургском метро объяснили, почему не покупают «сквозные» составы

Как рассказал Козин в интервью «Фонтанке» 20 октября, реальный эффект от сквозных переходов — это всего плюс 16−18 человек к вместимости 8-вагонного состава, при том, что она составляет почти полторы тысячи пассажиров.
Кроме того, в петербургской подземке исходят из соображений безопасности. «Требования пожарной безопасности говорят о необходимости сжечь в камере вагон, чтобы подтвердить требуемый класс по огнестойкости. Это буквально означает, что изготавливается вагон и сжигается в камере. По итогам этой процедуры измеряются характеристики по пожарной стойкости, — пояснил Козин. — Вот я знаю, что современные вагоны без проходов сжигались и на них получали соответствующие заключения. По вагонам со сквозными проходами у меня такой информации нет».
Что касается кондиционеров, то петербургская подземка делает выбор в пользу развития приточно-вытяжной вентиляции. «Мы видим, что если дополнительно сейчас будем оснащать составы системами кондиционирования, то избыточное тепло от наружных блоков, условно говоря, будет выдаваться в тоннели, — рассказал начальник метро. — И система тоннельной вентиляции, которая проектировалась в советский период, не позволит нам отвести это лишнее тепло. То есть параметры микроклимата в тоннеле изменятся в худшую сторону».
При этом Евгений Козин подчеркнул, что все нормативы по микроклимату и влажности воздуха в петербургском метро сейчас соблюдаются.
«Фонтанка» рассказывала, что при определении технических условий для нового подвижного состава в Петербурге отказались от сквозных проходы между вагонами и кондиционеров, хотя в Москве такие составы эксплуатируют. В Смольном объясняли, что это связано с соображениями безопасности и с особенностями работы на закрытых станциях, где надо обеспечить совпадение проемов в вагоне и на платформе.