Жители Молдовы продолжают брать кредиты на еду — цены растут быстрее, чем доходы: Почему такие займы — большой риск, — мнение эксперта

В последние годы всё больше граждан Республики Молдова вынуждены прибегать к кредитам, чтобы справляться с ежедневными расходами. Рост цен значительно опережает увеличение доходов, отмечает экономический эксперт Виорел Гырбу.
По его словам, общий объём кредитов, выданных коммерческими банками страны, достиг почти 100 миллиардов леев. На потребительские и ипотечные кредиты приходится почти половина этой суммы.
Эксперт предупредил о рисках быстрых займов. Несмотря на улучшение регулирования микрофинансового сектора, опасности сохраняются.
— Не стоит доверять рекламе, обещающей деньги за десять минут. Услуги микрофинансовых организаций обычно очень дорогие, и в некоторых странах такие кредиты приводили к социальным кризисам, — отметил Гырбу в эфире ТВ.
