Осенний День древонасаждений прошел в Левенцовском микрорайоне

— Сажая деревья сегодня, мы думаем о завтрашнем дне. О будущем наших детей и экологическом благополучии региона. Эта акция — наглядное воплощение наших ценностей: мы не только финансовый институт, но и социально-ответственная компания. В Ростовской области мы активно продвигаем ESG-повестку: развиваем волонтёрское движение, участвуем в благотворительных и экологических мероприятиях, повышаем финансовую и цифровую грамотность тысячи донских жителей. Нам важно поддерживать подобные инициативы, благодаря которым наш регион становится зеленее, а у его жителей появляются новые общественные пространства для прогулок и отдыха. Именно так, объединяя усилия власти и бизнеса, мы вместе создаём устойчивое будущее Донского края, — поделился Константин Бугрим.