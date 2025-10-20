Осенний День древонасаждений прошел в Левенцовском микрорайоне

В минувшую субботу в Левенцовке прошел осенний День древонасаждений. В мероприятии принял участие Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. На этой площадке был заложен новый парк в честь 80-летия Великой Победы.
Совместно с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, представителями власти и волонтерами банка Константин Бугрим высадил четыре пятилетних саженца: два платана кленолистного и две березы. Всего в тот день благодаря усилиям ростовчан на территории будущего парка появилось 160 молодых саженцев. Со временем они вырастут и станут уютным зелёным уголком, дарящим прохладу жителям Советского района города Ростов-на-Дону.
— Сажая деревья сегодня, мы думаем о завтрашнем дне. О будущем наших детей и экологическом благополучии региона. Эта акция — наглядное воплощение наших ценностей: мы не только финансовый институт, но и социально-ответственная компания. В Ростовской области мы активно продвигаем ESG-повестку: развиваем волонтёрское движение, участвуем в благотворительных и экологических мероприятиях, повышаем финансовую и цифровую грамотность тысячи донских жителей. Нам важно поддерживать подобные инициативы, благодаря которым наш регион становится зеленее, а у его жителей появляются новые общественные пространства для прогулок и отдыха. Именно так, объединяя усилия власти и бизнеса, мы вместе создаём устойчивое будущее Донского края, — поделился Константин Бугрим.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка.
Создаваемый парк в Левенцовском микрорайоне преобразится в многофункциональный комплекс для горожан. Его территория размером 7,4 гектара вместит не только аллею памяти, но и археолого-образовательные кластеры, игровые и спортивные объекты, зоны активного и спокойного досуга.
Одновременно с основной акцией в Ростове-на-Дону, акция «Дня посадки деревьев» охватила всю область: в разных муниципалитетах высадили около 12 тысяч деревьев и 14 тысяч кустов.