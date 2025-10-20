В ГД хотят ужесточить ответственность для организаторов диверсионных групп

«Установить в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственность не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления. Целеполагание действий таких лиц, безусловно, не только охватывает и допускает, но и стремится к наступлению любых опасных последствий лиц, вовлекаемых в такое сообщество», — сказано в документе.