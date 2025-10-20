Ученые из Томска разработали метод раннего выявления саркопении у пожилых

«Мы изучили более 40 параметров у нескольких категорий пациентов. Уникальность проекта заключается в том, что в анализ включили группу с пресаркопенией — начальной стадией болезни, которая до сих пор определялась лишь тогда, когда у пациента уже присутствовали явные симптомы заболевания. Эти данные позволили найти маркеры, указывающие на развитие саркопении на самых ранних этапах», — поделился соавтор исследования, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики СибГМУ Дмитрий Сваровский.