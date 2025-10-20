Ученые из Томска разработали метод раннего выявления саркопении у пожилых

Специалисты из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске создали методику, позволяющую диагностировать саркопению (возрастную атрофию мышц) у пожилых людей на ранней стадии, сообщили в департаменте информационной политики администрации области. Исследование проводилось в научно-образовательной лаборатории экспериментальной биохимии и биологии, созданной при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети».
С возрастом многие люди начинают испытывать нарастающую слабость: им сложнее подниматься по лестницам и переносить тяжести. Причиной часто является саркопения — прогрессирующее снижение силы и объема мускулатуры. Новый метод, предложенный учеными СибГМУ, поможет медикам обнаруживать эту проблему еще до возникновения серьезных клинических проявлений. Принцип работы метода заключается в введении нового параметра в анализ крови.
«Мы изучили более 40 параметров у нескольких категорий пациентов. Уникальность проекта заключается в том, что в анализ включили группу с пресаркопенией — начальной стадией болезни, которая до сих пор определялась лишь тогда, когда у пациента уже присутствовали явные симптомы заболевания. Эти данные позволили найти маркеры, указывающие на развитие саркопении на самых ранних этапах», — поделился соавтор исследования, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики СибГМУ Дмитрий Сваровский.
Результаты исследований открывают путь к своевременной коррекции и персонализированной терапии заболевания. Ученые стремятся к тому, чтобы дать врачам такой же универсальный и эффективный инструмент для раннего выявления саркопении, как, например, основанная на показателях уровня глюкозы диагностика риска диабета.
