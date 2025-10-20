Путин высказался о программе Михалкова «Бесогон ТВ»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» обнажает проблемы, которые его волнуют как гражданина России, такую позицию ценят миллионы зрителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, Никита Сергеевич высказывает свою точку зрения. Но он обнажает проблему и дает возможность слушателю и зрителю самому сделать вывод о том, что он говорит, о чем он говорит и что его беспокоит как гражданина России», — сказал Путин в фильме «Никита Михалков», снятом к юбилею режиссера.
Президент подчеркнул, программу Михалкова ценят миллионы людей, хотя она и вызывает неоднозначную реакцию у зрителей и кто-то соглашается с режиссером, а кто-то спорит с ним.
«Это театр одного актера в хорошем смысле этого слова, но это очень правдивый театр. Я думаю, что подкупает не только то как подается материал, а именно содержание этого материала. И искренностью того, что выносится на суд зрителя», — добавил он.
Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.