VII Всероссийский форум «Дигория» пройдет в Подмосковье в ноябре

Прием заявок на VII Всероссийский форум «Дигория» открыт до 27 октября. Мероприятие пройдет с 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе платформы «Дигория».
Во время форума специалисты младше 35 лет представят свои идеи и прикладные проекты, основанные на российских традиционных духовно-нравственных ценностях. Всего участникам доступны пять направлений: «Искусственный интеллект», «Образ эпохи», «Креативные технологии», «Социальная архитектура» и «Гражданское просвещение».
«Молодежь всегда была ключевым источником свежих идей по решению тех вызовов, которые стоят перед нашей страной. В этом смысле форум “Дигория” — это уникальный проект, аккумулирующий эту молодежную энергию и направляющий ее в созидательное русло. При этом на выходе мы получим не только новое видение и мнение нового поколения, но и полноценные проекты, которые сразу могут быть реализованы на региональном и федеральном уровне», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Кроме того, с 7 по 27 октября открыт прием заявок на V Национальную премию «Дигория». Ее вручают по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Лауреаты получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук и доступ к закрытым образовательным модулям. Кроме того, они смогут поучаствовать в специальных программах по трудоустройству.
Подать заявку на форум нужно по ссылке. А для участия в премии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте платформы «Дигория».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.