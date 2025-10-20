VII Всероссийский форум «Дигория» пройдет в Подмосковье в ноябре

«Молодежь всегда была ключевым источником свежих идей по решению тех вызовов, которые стоят перед нашей страной. В этом смысле форум “Дигория” — это уникальный проект, аккумулирующий эту молодежную энергию и направляющий ее в созидательное русло. При этом на выходе мы получим не только новое видение и мнение нового поколения, но и полноценные проекты, которые сразу могут быть реализованы на региональном и федеральном уровне», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.