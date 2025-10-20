Ричмонд
Михалков служит России, заявил Путин

Путин: Михалков служит России, сочетая гражданскую позицию и творчество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков руководствуется интересами дела, а дело, которому он служит, — это Россия, заявил президент России Владимир Путин.

«В нем сочетаются и творческое начало, и гражданская позиция. Он руководствуется интересами дела. А дело, которому он служит в последние годы, — это Россия», — сказал Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия».

Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.