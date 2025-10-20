График пассажирского транспорта изменится в день субботника в Минске

25 октября, в день проведения в Беларуси республиканского субботника, график работы пассажирского транспорта в Минске изменится, сообщает «Столичный транспорт и связь».
Информируют, что 25 октября работа пассажирского транспорта будет организована по отдельному графику. Предусмотрено изменение расписаний.
Что касается автобусов, то выполнение дополнительных рейсов организуют по маршрутам: № 1, 2С, 5Э, 5дЭ, 7А, 21, 25, 26, 30С, 38, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 73, 84, 85С, 88С, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 149, 153, 159, 169, 429.
Тоже и по троллейбусным маршрутам № 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 41, 42, 45, 53, 77, 82, а также по трамваям № 1, 3, 6.
Еще следует учесть, что по графику буднего дня будут работать автобусы № 7, 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108Д, 122Э, 125, 129, 137, 164, 179С. А также троллейбус № 92.
Кстати, автобус № 156C будет следовать по графику пятницы, а работа автобусных маршрутов № 61Д, 148С, 198 отменяется.
На предприятии рассказали, что по ряду пригородных маршрутов организуется выполнение дополнительных рейсов. А именно № 319Б/319 «Минск — Заславль», отправлением от остановочного пункта «Площадь Бангалор» в 05.27, отправлением от остановочного пункта «Заславль» в 07.00.
Еще № 358Б/358 «Минск — Новое Поле», отправлением от остановочного пункта «Площадь Бангалор» в 04.30, 05.30, отправлением от остановочного пункта «Новое Поле» в 05.30, 06.45.
И № 359 «Минск — Леонтьевичи», отправлением от остановочного пункта «Завод “Транзистор” в 06.16, отправлением от остановочного пункта “Леонтьевичи” в 06.42.
