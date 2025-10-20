В России прошел урок «Разговоры о важном» ко Дню народного единства

Федеральным спикером занятия выступила российская певица и актриса Татьяна Куртукова. В своем обращении она подчеркнула важность духовных и культурных корней. «Цель таких праздников, как День народного единства, очень благая. Люди чувствуют, что им очень важно находится в общем поле, где происходит признание в любви своей Родине», — отметила Татьяна Куртукова.
В ходе занятия участники обсуждали, как каждый город хранит не только памятники и улицы, но и судьбы людей, создающих облик Родины своим трудом и талантом. Школьники и студенты делились историями о своих малых родинах, показывали фотографии любимых мест и рассказывали о семейных традициях и значимых людях своих регионов.
Особое внимание на уроке уделили идее единства в многообразии — тому, как культура, история и природа разных регионов складываются в единый образ России. Педагоги и учащиеся совместно пришли к выводу, что важно не противопоставлять разные миры, а искать общий язык, соединяющий традиции и современность. Через разговор о городах педагоги и дети размышляли о ценностях, объединяющих жителей России, и о том, почему каждый город является особой частью большой истории страны.