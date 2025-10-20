В России прошел урок «Разговоры о важном» ко Дню народного единства

Особое внимание на уроке уделили идее единства в многообразии — тому, как культура, история и природа разных регионов складываются в единый образ России. Педагоги и учащиеся совместно пришли к выводу, что важно не противопоставлять разные миры, а искать общий язык, соединяющий традиции и современность. Через разговор о городах педагоги и дети размышляли о ценностях, объединяющих жителей России, и о том, почему каждый город является особой частью большой истории страны.