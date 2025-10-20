В Ульяновской области наградили лучших работниц в сельской местности

«Более 140 тысяч женщин работают в районах нашей области на предприятиях агропромышленного комплекса, в школах, больницах, на фермах, в малом бизнесе. Каждый день вы совмещаете так много ролей: специалиста, хозяйки дома, мамы, жены. То, как женщины успешно справляются со всеми этими обязанностями, вызывает у меня неизменное восхищение», — отметил глава региона Алексей Русских.