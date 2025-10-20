Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области наградили лучших работниц в сельской местности

Знаки отличия и звания получили 39 женщин-специалистов.

Торжественная церемония награждения лучших работниц на селе в Ульяновской области прошла 16 октября, в честь Международного дня сельских женщин. Поддержка работников агропрома является одной из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве региона.

«Более 140 тысяч женщин работают в районах нашей области на предприятиях агропромышленного комплекса, в школах, больницах, на фермах, в малом бизнесе. Каждый день вы совмещаете так много ролей: специалиста, хозяйки дома, мамы, жены. То, как женщины успешно справляются со всеми этими обязанностями, вызывает у меня неизменное восхищение», — отметил глава региона Алексей Русских.

Награды получили 39 женщин-специалистов. Например, врачу-терапевту Зерносовхозской участковой больницы вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения» за многолетний добросовестный труд. Также ряду специалистов были присвоены звания «Почетный работник».

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.