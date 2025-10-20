Ричмонд
Разработано соединение, которое может стать антибиотиком от стафилококка

Как надеются ученые, новое соединение может стать базой для лекарств от инфекционных заболеваний, устойчивых к современным антибиотикам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Индии синтезировали новое соединение с противовоспалительной и антибактериальной активностью, которое может стать базой для лекарств от инфекционных заболеваний, в том числе стафилококка. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

«Химики Уральского федерального университета с коллегами из Индии синтезировали новое соединение с противовоспалительной и антибактериальной активностью особенно в отношении золотистого стафилококка. За основу ученые взяли нестероидные противовоспалительные препараты — модифицированные ибупрофен и мефенаминовую кислоту — к которым добавили элементы азогетерациклов. Как надеются ученые, новое соединение может стать базой для лекарств от инфекционных заболеваний, устойчивых к современным антибиотикам. Результаты опытов и описание синтезированных молекул исследователи опубликовали в Journal of Molecular Structure», — рассказали там, отметив, что работу поддержало Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

По словам ученых, они синтезировали восемь новых соединений, два из которых показали хорошую противовоспалительную и антибактериальную активность. У нового соединения два механизма действия, добавляют химики. Первый — подавление очагов воспаления и стимулирование заживления ран, второй — болеутоляющий. Активность новых веществ проверили на кишечной и сенной палочках, золотистом стафилококке и клебсиеллах пневмонии, наилучшую активность новое соединение показало в отношении золотистого стафилококка.

«Мы сравнили наши соединения со стандартными препаратами. В сравнении с диклофенаком оно оказывает более высокое ингибирующее действие при более низких концентрациях. Это значит, что соединения обладают достаточно многообещающим противовоспалительным действием, и нового препарата для лечения воспалительного процесса может потребоваться меньше, чем традиционных лекарств», — отмечает профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

Стафилококк — вид бактерий, которые могут вызывать гнойно-септические процессы, бактерии сохраняются в различных средах до 100−200 дней. На сегодня известно более 30 видов стафилококков, но наиболее значимым для медицины является золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Это самый распространенный и агрессивный вид, который вызывает более 60% стафилококковых инфекций на коже и подкожной клетчатке или органах (опорно-двигательного аппарата, дыхания, нервной системы и органов чувств, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта). Постоянными бессимптомными носителями этого микроорганизма, по данным ВОЗ, является около 30% взрослых людей.