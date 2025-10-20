Разработано соединение, которое может стать антибиотиком от стафилококка

Стафилококк — вид бактерий, которые могут вызывать гнойно-септические процессы, бактерии сохраняются в различных средах до 100−200 дней. На сегодня известно более 30 видов стафилококков, но наиболее значимым для медицины является золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Это самый распространенный и агрессивный вид, который вызывает более 60% стафилококковых инфекций на коже и подкожной клетчатке или органах (опорно-двигательного аппарата, дыхания, нервной системы и органов чувств, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта). Постоянными бессимптомными носителями этого микроорганизма, по данным ВОЗ, является около 30% взрослых людей.