Остановленную из-за птичьего гриппа фабрику выкупили в Ростовской области

Гуляй-Борисовскую птицефабрику в Зерноградском районе Ростовской области приобрел один из крупнейших отечественных производителей птичьего мяса ГАП «Ресурс». Компания до этого не занималась производством куриных яиц, сообщает «Город N».
Известно, что донское предприятие специализируется на выпуске куриных яиц и сухого яичного меланжа, эта продукция используется в кулинарии и пищевой промышленности.
Мощность фабрики составляет не менее 97 миллионов яиц в год, однако работа площадки была приостановлена после вспышки птичьего гриппа в 2021 году. Сейчас производство постепенно восстанавливается.
В публикации также отмечают, что рынок яиц в настоящее время находится в сложной ситуации. Наблюдается перепроизводство, а цены часто опускаются ниже себестоимости. Рентабельность бизнеса остается низкой.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.