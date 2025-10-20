Ричмонд
В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению

Совфед одобрил закон об упрощении оформления гражданства по рождению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда поддержал закон, упрощающий порядок оформления гражданства по рождению, подать соответствующее заявление можно будет в электронной форме.

Совфед намерен рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.

Изменения вносятся в статьи 13 и 32 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Документ дает возможность законному представителю ребенка подать в электронной форме заявление об оформлении российского гражданства ребенку по рождению.

Сейчас такое заявление можно подать в территориальный орган МВД России только в бумажной форме, придя на прием лично. В свою очередь МВД России наделяется полномочием по утверждению порядка подачи электронного заявления.

Таким образом упрощается порядок оформления российского гражданства, приобретенного по рождению. Подать заявление смогут, в том числе, военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции.