Компании Тюменской области посетят выставку Agro Expo 2026 в Монголии

Широкой аудитории будут продемонстрированы перспективные проекты.

Центр поддержки экспорта Тюменской области, реализующий нацпроект «Международная кооперация и экспорт», приглашает компании региона принять участие в сельскохозяйственной выставке Agro Expo 2026, которая пройдет в Монголии. Об этом сообщили в региональной автономной некоммерческой организации «Агентство инноваций».

Мероприятие состоится 3−5 апреля 2026 года. На выставке будут продемонстрированы перспективные проекты в сфере агротехнологий. Участники смогут обменяться опытом и укрепить сотрудничество. К участию приглашаются аграрные предприятия, производители техники, логистические и другие компании, работающие в секторе сельского хозяйства и смежных отраслях.

Чтобы принять участие в выставке, необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта Тюменской области для консультации и координации действий. Там компаниям помогут ознакомиться с требованиями к участникам и образцами заполнения заявки. Они смогут также получить помощь в организации поездки, визовой поддержке и логистике.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.