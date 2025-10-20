Жителям Ростовской области напомнили о награде за информацию о двойном убийстве

В Ростовской области снова напомнили о награде в 500 тысяч рублей за любую достоверную информацию, полезную при расследовании двойного убийства в Тацинском районе. Сообщение поступило от пресс-службы ГУ МВД России по донскому региону.
— Звонить следует в региональное управление уголовного розыска МВД. Конфиденциальность гарантируется, — добавили в полиции.
Напомним, тела двух женщин с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта 2025 года. После этого было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.