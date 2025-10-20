Волгоградская область вошла в тройку регионов — лидеров по уходу за лесами

Агротехнический уход в 2025 году охватил 7,8 тыс. га лесов в Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». По этому показателю регион вошел в тройку лидеров по стране, сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Во время агротехнического ухода в лесах проводили прополку, рыхление почвы, полив. Этот комплекс мер позволяет почве накапливать влагу, что помогает молодым саженцам выжить в засушливом климате Волгоградской области.
Помимо этого, с прошлого года на участках естественного лесовосстановления в регионе стали активнее заниматься минерализацией почвы. Специалисты освобождают минерализованный слой земли от лесной подстилки для лучшего прорастания семян.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.