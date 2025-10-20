На Ставрополье появится региональный кадровый центр здравоохранения

Региональный кадровый центр здравоохранения создается в Ставропольском крае в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это первый подобный центр в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили в правительстве региона.
Специалисты центра займутся анализом потребности в специалистах-медиках и привлечением врачей и средних медработников в медучреждения региона. Эта работа будет способствовать ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, прежде всего в тех, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.
«Создание кадрового центра в сфере здравоохранения — стратегически важная для края инициатива. Проект позволит системно решать ключевые задачи кадрового обеспечения медицинских организаций. По нашим оценкам, его работа позволит ежегодно пополнять медучреждения края не менее чем 100 квалифицированными врачами и средним медицинским персоналом», — подчеркнул министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.