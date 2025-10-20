Разработано лазерное оружие для борьбы с малоразмерными объектами

«Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является всесуточное обнаружение, сопровождение, наведение и противодействие МО при помощи лазерного излучения», — говорится в описании. Система состоит из двух лазеров — лазера подсвета, с помощью которого сканируется небо в поисках объекта, и основного лазера, из которого ведется огонь на поражение. В качестве источника генерации лазерного излучения противодействия используется лазер с непрерывным излучением.