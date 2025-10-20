В Омской области директор школы отказалась платить сотруднику за допработу

В Оконешниковском районе директор школы заставила повара убирать — но платить отказалась. Женщине поручили убирать помещения вдобавок к основной работе. Только после вмешательства прокуратуры женщина получила свои 14 тысяч рублей, а директор школы — два штрафа.
Как выяснилось в ходе проверки, в январе и феврале 2025 года руководитель МБОУ «Красовская СШ» устно договорилась с 41-летней сотрудницей о выполнении обязанностей уборщика по совместительству. Однако трудовой договор так и не заключила, а после — просто отказалась платить за выполненную работу.
Прокуратура Оконешниковского района установила факт грубого нарушения трудового законодательства. В отношении директора школы возбудили дела по двум статьям КоАП РФ: за уклонение от оформления трудового договора и за невыплату заработной платы в срок.
В результате административного разбирательства чиновница заплатила штраф в размере 20 тысяч рублей, а повар — получила причитающуюся зарплату. Ранее мы писали, что минздрав Омской области опроверг задержку зарплат в тубдиспансере № 4.