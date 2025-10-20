В Омской области директор школы отказалась платить сотруднику за допработу

Как выяснилось в ходе проверки, в январе и феврале 2025 года руководитель МБОУ «Красовская СШ» устно договорилась с 41-летней сотрудницей о выполнении обязанностей уборщика по совместительству. Однако трудовой договор так и не заключила, а после — просто отказалась платить за выполненную работу.