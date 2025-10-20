Ричмонд
Ж/д переезд закроют 22 октября на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда 22 октября будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд, расположенный на 17 километре перегона Спартановка — Мечетка.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Как сообщили V102.RU в ПривЖД, проезд через ж/д переезд перекроют с 9:20 до 15:20 мск 22 октября в связи с ремонтными работами.

Объехать данный участок можно по улицам Шурухина, Бетховена, Днепрогессовская и Зеленодольская.