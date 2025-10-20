Ричмонд
Осенние каникулы у башкирских школьников в этом году будут не такими, как обычно

В Башкирии школьников ждут длинные 9-дневные осенние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

Осенние каникулы в школах Башкирии пройдут с 25 октября по 2 ноября 2025 года. Об этом сообщил глава Министерства просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Особенностью этого года станет продолжительный период отдыха. Благодаря государственному празднику — Дню народного единства 4 ноября, который является выходным днем, у школьников будет девять дней отдыха подряд — с 25 октября по 4 ноября включительно.

Вернуться к занятиям учащиеся 1−11 классов смогут только 5 ноября, в среду.

Министр обратился к родителям с убедительной просьбой позаботиться о безопасности детей в этот период. Школьникам он пожелал провести каникулы с пользой: больше гулять на свежем воздухе, читать интересные книги, проводить время с семьей и посещать культурные мероприятия.

— Пусть каникулы будут яркими, здоровыми и безопасными! — заявил Мавлетбердин.

