В Ачхой-Мартане в Чечне стартовал проект «Шаг в цифру»

Проект «Шаг в цифру», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», запустили в Ачхой-Мартане в Чеченской Республике. Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Задачей проекта является мотивирование молодежи к освоению цифровых технологий. Центральным событием старта программы стал «День цифровых технологий», на который собрались старшеклассники, студенты и молодые профессионалы. Участники мероприятия смогли погрузиться в мир ИТ-технологий, пройдя весь путь от освоения базового пользования компьютерами до изучения сложных дисциплин, таких как программирование, разработка мобильных приложений и обеспечение кибербезопасности.
Следующим этапом проекта станут обширные циклы учебных курсов, консультации и мастер-классы, посещение специализированных семинаров и конференций. Это необходимо для того, чтобы дать молодежи импульс к развитию профессиональных навыков и закрепить базу знаний в области цифровых технологий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.