Кибер-имплант вернул зрение 84% пациентов с возрастной дегенерацией сетчатки

Как показали клинические испытания, данное устройство успешно вернуло зрение 27 из 32 пациентов, прошедшим полный курс обучения пользования этими приборами, причем в некоторых случаях добровольцам удалось кардинально улучшить зрение и «перепрыгнуть» с первой на последнюю строчку в таблице для проверки остроты зрения. При этом ученые отмечают, что у 18 участников опытов были зафиксированы неприятные или серьезные побочные эффекты, 95% которых разрешились без вреда для жизни больных через два месяца.