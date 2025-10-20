В Белгороде разработали систему управления манипулятором с помощью глаз

Исследователи собрали действующий макет системы, в который вошли бюджетный трекер Tobii Eye Tracker 4C (контроллер для управления взглядом в играх), настольный манипулятор с системой управления на базе Arduino и две веб-камеры, установленные в двух взаимно перпендикулярных плоскостях для отслеживания положения манипулятора. Для управления макетом системы ученые разработали оригинальное программное обеспечение с интерфейсом, состоящим из двух симметричных половин. «В этих половинах осуществляется управление перемещением манипулятора в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Положение манипулятора отображается в отдельных окнах, где ведется трансляция изображения с веб-камер», — сообщили в вузе. Пользователь может перемещать манипулятор в заданном направлении, просто наводя взгляд на соответствующую кнопку и управляя сжатием и разжатием его схвата.