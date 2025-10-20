Забег сквозь боль: История ростовчанина, который чуть не покинул ряды спортсменов из-за «безобидной» боли в пятке

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, активный сторонник ЗОЖ обратился в городскую поликлинику № 9 с жалобами на нарастающую боль в стопах, особенно в правой. До визита к врачу он пытался самостоятельно решить проблему, принимая обезболивающие таблетки, но состояние лишь ухудшалось. Чтобы приспособиться к дискомфорту, парень даже изменил привычный ритм жизни: он перешел с утренних пробежек на вечерние, так как боль в это время суток немного стихала.