Забег сквозь боль: История ростовчанина, который чуть не покинул ряды спортсменов из-за «безобидной» боли в пятке

Казалось бы, что может быть безобиднее боли в стопе? 24-летний ростовчанин, ведущий здоровый образ жизни, был уверен, что справится с ней сам. Однако незначительная, на первый взгляд, проблема едва не разлучила его со спортом.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, активный сторонник ЗОЖ обратился в городскую поликлинику № 9 с жалобами на нарастающую боль в стопах, особенно в правой. До визита к врачу он пытался самостоятельно решить проблему, принимая обезболивающие таблетки, но состояние лишь ухудшалось. Чтобы приспособиться к дискомфорту, парень даже изменил привычный ритм жизни: он перешел с утренних пробежек на вечерние, так как боль в это время суток немного стихала.
Врач-травматолог Роберт Ахиян во время осмотра выявил выраженную болезненность при надавливании. Диагноз был поставлен четко — подошвенный фасциит.
— Это воспаление подошвенной фасции, соединительной ткани, которая поддерживает свод стопы, — объясняют медики.
Специалист назначил комплексное лечение, включавшее ночную шину, местное охлаждение и курс селективных противовоспалительных препаратов.
Результат не заставил себя ждать. Уже через несколько дней болезненные ощущения снизились вполовину, а вскоре и вовсе исчезли. Пациент полностью восстановился и вернулся к привычной активной жизни.
Этот случай наглядно показывает, что даже «безобидная» боль может сигнализировать о развитии серьезного заболевания. Врачи напоминают, что причин для развития подошвенного фасциита множество: значительные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, травмы стопы, ношение неудобной обуви, плоскостопие, лишний вес и различные заболевания.
— Главные симптомы — это боль в пятке, которая может быть как острой, так и тупой, ее усиление при нагрузке и появление после долгого сидения или сна.
Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу, так как ранняя диагностика помогает быстро решить проблему и избежать осложнений.
