Как россияне отдыхают в ноябре 2025 года

А вот что касается отпуска, ноябрь — один из наименее выгодных для этого месяцев в году. Это связано с механизмом расчета отпускных. Их сумма равна среднедневному заработку, умноженному на количество дней отпуска. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» стоит каждый из них в расчете среднедневного заработка. Таким образом, если взять отпуск в «коротком» месяце с малым числом рабочих дней (как ноябрь), можно потерять в стоимости каждого дня отпуска. С финансовой точки зрения отпуск выгоднее брать, например, в декабре.