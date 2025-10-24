Как россияне отдыхают в ноябре 2025 года

С 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. При этом 1 ноября будет сокращенным рабочим днем (предпраздничным). Выходной день переносится на понедельник, 3 ноября.
Выходные продлятся со 2 по 4 ноября включительно:
- воскресенье, 2 ноября и понедельник, 3 ноября — выходные дни.
- вторник, 4 ноября — официальный нерабочий праздничный день.
В среду, 5 ноября, начнется новая рабочая неделя.
Напоминаем, что правила работы в праздничные дни и переносы выходных не касаются работников со сменным графиком. Работа в праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере (либо может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха).
А вот что касается отпуска, ноябрь — один из наименее выгодных для этого месяцев в году. Это связано с механизмом расчета отпускных. Их сумма равна среднедневному заработку, умноженному на количество дней отпуска. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» стоит каждый из них в расчете среднедневного заработка. Таким образом, если взять отпуск в «коротком» месяце с малым числом рабочих дней (как ноябрь), можно потерять в стоимости каждого дня отпуска. С финансовой точки зрения отпуск выгоднее брать, например, в декабре.
Что мы отмечаем 4 ноября
4 ноября в России с 2005 года отмечается День народного единства. В этот день (22 октября по старому стилю) в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от поляков, завершив таким образом период Смутного времени в России.
Спустя несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.
В СССР 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия.
В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.