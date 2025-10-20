Ричмонд
Более 50 предпринимателей в Крыму стали выпускниками «Школы экскурсоводов»

Главной темой занятий стал гастрономический туризм.

Дипломы проекта «Школа экскурсоводов» в 2025 году получили 52 предпринимателя Крыма, сообщила заместитель председателя совета министров республики — министр финансов региона Ирина Кивико. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В этом году темой Школы экскурсоводов стал особенно актуальный для нашего региона гастрономический туризм. На протяжении всего обучения своими знаниями с участниками проекта делились как местные, так и ведущие федеральные эксперты по данному направлению, и также, уже традиционно, в рамках обучения были проведены практические занятия на крымских гастрономических производствах», — поделилась Ирина Кивико.

По информации Министерства экономического развития Республики Крым, проект «Школа экскурсоводов» реализуется региональным центром «Мой бизнес». Участники курсов получили дипломы государственного образца о повышении квалификации.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.