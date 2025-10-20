Власти дважды закроют Восточный выезд из Уфы на всю ночь

В следующие недели на Восточном выезде из Уфы введут ограничения движения. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Южный тоннель будет полностью перекрыт для движения 28 октября и 5 ноября с часа ночи до пяти утра. Ограничение коснется движения в направлении федеральной трассы М-5 «Урал». Также будет закрыт въезд в тоннель со стороны проспекта Салавата Юлаева.
Как пояснили в министерстве, перекрытие связано с необходимостью проведения диагностики и работ по очистке системы водоотведения в южном тоннеле.
— Учитывайте данные ограничения при планировании маршрутов, — порекомендовали в Минтрансе.
