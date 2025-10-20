Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти дважды закроют Восточный выезд из Уфы на всю ночь

Восточный выезд из Уфы закроют на две ночи.

Источник: Комсомольская правда

В следующие недели на Восточном выезде из Уфы введут ограничения движения. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Южный тоннель будет полностью перекрыт для движения 28 октября и 5 ноября с часа ночи до пяти утра. Ограничение коснется движения в направлении федеральной трассы М-5 «Урал». Также будет закрыт въезд в тоннель со стороны проспекта Салавата Юлаева.

Как пояснили в министерстве, перекрытие связано с необходимостью проведения диагностики и работ по очистке системы водоотведения в южном тоннеле.

— Учитывайте данные ограничения при планировании маршрутов, — порекомендовали в Минтрансе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.