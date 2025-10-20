Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 21 октября 2025

Без удобств останутся жители многих улиц, в том числе Баумана, Розы Люксембург, Байкальской, Трилиссера, Партизанской, Жукова, Дзержинского, Багратиона и других. Некоторые проведут без электричества всего 30 минут, другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.