Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 21 октября 2025

Отключение света в Иркутске 21 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях.
Без удобств останутся жители многих улиц, в том числе Баумана, Розы Люксембург, Байкальской, Трилиссера, Партизанской, Жукова, Дзержинского, Багратиона и других. Некоторые проведут без электричества всего 30 минут, другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 21 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.
