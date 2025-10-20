Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 21 октября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 21 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 21 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 21 октября 2025.

Без удобств останутся жители многих улиц, в том числе Баумана, Розы Люксембург, Байкальской, Трилиссера, Партизанской, Жукова, Дзержинского, Багратиона и других. Некоторые проведут без электричества всего 30 минут, другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 21 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38».

