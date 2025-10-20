Что будет с компенсациями за отопление и электричество в Молдове: С такими тарифами подавляющему большинству населения страны зиму не пережить

Министр труда и соцзащиты Алексей Бузу сообщил, что в ноябре начнётся процесс регистрации на правительственной платформе для получения компенсаций за тепло. Они включены в программу «Ajutor la contor» и выдаются в холодный период года, с ноября по март включительно.