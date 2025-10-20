Что будет с компенсациями за отопление и электричество в Молдове: С такими тарифами подавляющему большинству населения страны зиму не пережить

Компенсация за тепло снова будет выдаваться на руки.
Этой зимой, 2025−2026 гг, компенсации за тепло в Молдове снова будут предоставляться в денежной форме, а за потреблённую электроэнергию — отражаться непосредственно в счетах граждан.
Министр труда и соцзащиты Алексей Бузу сообщил, что в ноябре начнётся процесс регистрации на правительственной платформе для получения компенсаций за тепло. Они включены в программу «Ajutor la contor» и выдаются в холодный период года, с ноября по март включительно.
Какой будет сумма помощи населению в эту зиму, пока неясно. Это выяснится после утверждения национального публичного бюджета на следующий год, пишет logos-pres.md.