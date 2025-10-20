Суд в Петербурге оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

«Это была откровенная манипуляция, которую Тальков, однако, не распознал и попросил привести Малахова к себе в гримерку. Тот охотно пошел. Там были три охранника Талькова и вся его группа. Малахов хотел спокойно переговорить, я уверен, что он шел знакомиться с Тальковым, к которому хорошо относился. Но Тальков был так разогрет Шляфманом, что сразу накинулся на Малахова, тот стал отвечать. ~Тогда Тальков подбегает и наносит Малахову удар ногой в пах~. Молниеносно вклиниваются охранники и разнимают потасовку. Малахов спокойно уходит, сопротивления не оказывает», — сказал следователь.