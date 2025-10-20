Созданы импланты, растворяющиеся в организме в заданный срок

«Мы впервые в России продемонстрировали, что на долговечность образца из магниевого сплава, напечатанного на 3D-принтере, решающим образом влияет уровень остаточных механических напряжений. Чем он ниже, тем более сбалансированные коррозионные и механические свойства мы получим. Регулировать этот уровень можно с помощью заданных режимов термообработки. Остаточную пористость и технологические дефекты в сплавах после 3D-печати можно контролировались, управляя объемной плотностью лазерной энергии», — рассказала научный сотрудник лаборатории аддитивного производства НИТУ МИСИС Вероника Утяганова.