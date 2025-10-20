В Ростове создали прибор для регистрации параметров жизнедеятельности водолаза

Как пояснили в вузе, принцип действия устройства состоит в следующем: при выдохе газ проходит через специальный дыхательный автомат с клапаном, где установлен датчик температуры. Затем газ по трубке попадает в герметичный корпус устройства, которое измеряет уровень углекислого газа в выдыхаемой смеси. Пульс водолаза измеряется с помощью пульсоксиметра, который находится внутри перчатки сухого костюма. Температура воды измеряется датчиком температуры, закрепленным снаружи корпуса устройства. Все данные с датчиков поступают в микроконтроллер, который их обрабатывает и сохраняет на карту памяти.