В Подмосковье прошел Международный фестиваль школьного спорта

Международный фестиваль школьного спорта «Россия — Беларусь» состоялся в Московской области с 13 по 15 октября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Мероприятие собрало более 500 юных участников, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
В состязаниях участвовали девушки и юноши в возрасте 12−15 лет из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В ходе соревнований спортсмены боролись за призовые места в мини-футболе, волейболе, баскетболе, шахматах, настольном теннисе, а также в вольной, греко-римской и женской борьбе.
Так, например, в шахматном турнире Россию представляли спортсмены из Тульской области. Среди девушек первое место в личном зачете заняла Юлия Ишонина. В общекомандном зачете Тульская область стала серебряным призером, уступив спортсменам из Республики Беларусь. А в общем зачете по спортивной борьбе команда из Белоруссии заняла первое место, борцы из Башкирии — второе, Химки и Москва поделили третье место.
Победителям и призерам соревнований вручили награды известные спортсмены и олимпийские чемпионы. Также все участники получили памятные сувениры.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.