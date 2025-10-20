Ричмонд
Роспотребнадзор назвал смартфоны источниками опасных заболеваний

Роспотребнадзор Башкирии назвал смартфоны собирателями инфекций.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии обратился к жителям с рекомендацией включить регулярную очистку мобильных телефонов в список ежедневных гигиенических процедур. Как поясняют специалисты, поверхность смартфона активно собирает бактерии и вирусы, в том числе возбудителей гриппа и других ОРВИ.

Ведомство советует для обработки гаджетов использовать специальные влажные антибактериальные салфетки или дезинфицирующие гели. Особое внимание при очистке рекомендуется уделять экрану и боковым панелям устройства, так как эти области чаще всего соприкасаются с лицом пользователя.

