Роспотребнадзор назвал смартфоны источниками опасных заболеваний

Роспотребнадзор Башкирии обратился к жителям с рекомендацией включить регулярную очистку мобильных телефонов в список ежедневных гигиенических процедур. Как поясняют специалисты, поверхность смартфона активно собирает бактерии и вирусы, в том числе возбудителей гриппа и других ОРВИ.
Ведомство советует для обработки гаджетов использовать специальные влажные антибактериальные салфетки или дезинфицирующие гели. Особое внимание при очистке рекомендуется уделять экрану и боковым панелям устройства, так как эти области чаще всего соприкасаются с лицом пользователя.
