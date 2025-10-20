Центральную часть Любима в Ярославской области откроют в начале ноября

Уточним, всего на 2025 год запланировано 27 проектов благоустройства. На 15 объектах работы полностью завершены, на 12 территориях продолжаются. Также федеральные гранты для реализации уже получили проекты в Вятском, Пошехонье и Рыбинске, их реализация начнется в следующем году.