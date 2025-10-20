Центральную часть Любима в Ярославской области откроют в начале ноября

Центральную часть города Любима Ярославской области планируют открыть после благоустройства в начале ноября, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«В начале ноября откроем обновленную центральную часть Любима. Здесь реализован проект “Большое сердце маленького города” — победитель всероссийского конкурса. Два гектара территории превращаются в комфортное пространство с зонами отдыха, беседками и новыми дорожками. Параллельно реализуем еще три проекта-победителя: “Ход конем” в Данилове, “Колыбель Мышкина” в Мышкине и благоустройство правого берега реки Трубеж в Переславле-Залесском», — рассказал Михаил Евраев.
Уточним, всего на 2025 год запланировано 27 проектов благоустройства. На 15 объектах работы полностью завершены, на 12 территориях продолжаются. Также федеральные гранты для реализации уже получили проекты в Вятском, Пошехонье и Рыбинске, их реализация начнется в следующем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.