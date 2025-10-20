В библиотеке им. Мухлынина на Урале представили доклады о природе и истории

Краеведческие Мухлынинские чтения «Верхотурье: шаги из прошлого в будущее» состоялись 15 октября в Центральной библиотеке им. И. А. Мухлынина Свердловской области. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский.
Программа включала исследования на разнообразные темы — от природных аспектов до исторических событий. Особое внимание уделили судьбам людей в годы Великой Отечественной войны. Участниками чтений стали люди разных возрастов, в том числе школьники и научные сотрудники.
Например, ученик Артемий Егоров из Верхотурской гимназии представил макет Верхотурской гидроэлектростанции и рассказал о ее устройстве и значении. Школьники Анна Варянова и Александр Демин познакомили аудиторию с историями своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Серьезное исследование качества воды в верхотурских источниках провел учащийся Алексей Бармин.
Значительным научным вкладом стала работа о зимующих городских птицах, представленная ученицей Верхотурской школы № 2 Татьяной Ладыгиной. Завершился цикл докладов выступлением учителя истории Галиной Шадриной вместе с учащимися, которые посвятили работу героям крепости Осовец.
