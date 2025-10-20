В КБР приступили к разработке нанопомощника в борьбе с раком

«Представьте аквариум, заполненный водой, это нормальные ткани. В этот аквариум мы погружаем два мячика. Один заполнен водой и моделирует обычную опухоль, другой — железом и представляет собой опухоль с наночастицами. Если направить на них излучение достаточной мощности, то “шарик” с железом внутри получит гораздо больший урон и “лопнет”, в то время как заполненный водой останется практически невредимым, все потому, что металл поглотит и преобразует значительно больше энергии», — рассказал аспирант ИТЭБ РАН Никита Пивоваров.