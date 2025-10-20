Ричмонд
Политолог раскрыл причину атаки Трампа на Колумбию

Вероятным исходом скандала между США и Колумбией по вопросу наркотрафика станет совместное заявление о пресечении поставок запрещенных веществ, а также подписание торгового соглашения, выгодного для американской стороны. Таким мнением с деловой газетой «Взгляд» поделился политолог Дмитрий Дробницкий.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он считает, что Дональду Трампу необходима внешнеполитическая победа в Западном полушарии, и для этого он выбрал актуальную для США проблему наркотрафика.

«Трамп и Петро проведут “прекрасный телефонный разговор”, по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика. Заодно они подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США», — предположил политолог.

Эксперт выразил опасение, что непоследовательность Трампа и его склонность распылять усилия не позволят добиться изменений и в латиноамериканском направлении.

Ранее Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в том, что тот является лидером наркоторговли и не препятствует масштабному производству наркотиков. Также американский лидер заявил об уничтожении подводной лодки, на борту которой якобы находились различные запрещенные вещества.

