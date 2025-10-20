Политолог раскрыл причину атаки Трампа на Колумбию

Ранее Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в том, что тот является лидером наркоторговли и не препятствует масштабному производству наркотиков. Также американский лидер заявил об уничтожении подводной лодки, на борту которой якобы находились различные запрещенные вещества.