Политолог раскрыл причину атаки Трампа на Колумбию

Он считает, что Дональду Трампу необходима внешнеполитическая победа в Западном полушарии, и для этого он выбрал актуальную для США проблему наркотрафика.
«Трамп и Петро проведут “прекрасный телефонный разговор”, по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика. Заодно они подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США», — предположил политолог.
Эксперт выразил опасение, что непоследовательность Трампа и его склонность распылять усилия не позволят добиться изменений и в латиноамериканском направлении.
Ранее Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в том, что тот является лидером наркоторговли и не препятствует масштабному производству наркотиков. Также американский лидер заявил об уничтожении подводной лодки, на борту которой якобы находились различные запрещенные вещества.