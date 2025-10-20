39 млн рублей взыскали с арендаторов торговых мест в Ростове

Компании из Ростова-на-Дону вернули в федеральный бюджет более 39 млн рублей в рамках дела о махинациях при аренде участков для нестационарных ларьков. Деньги выплатили после слушаний в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.
Оказалось, фирмы пересдавали места для торговых павильонов по завышенным ценам. Например, ранее выяснилось, что одна из организаций арендовала участок за 7250 рублей в месяц, но сдавала его уже по 90 тысяч рублей.
В антиконкурентном сговоре участвовали шесть обществ с ограниченной ответственностью. Кроме перечисления незаконно полученного дохода, речь также шла о расторжении договоров с нарушителями. Должностные лица, участвовавшие в сговоре, были привлечены к административной ответственности.
