Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39 млн рублей взыскали с арендаторов торговых мест в Ростове

Суд поддержал требования УФАС в деле о махинациях с арендой земли для ларьков в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Компании из Ростова-на-Дону вернули в федеральный бюджет более 39 млн рублей в рамках дела о махинациях при аренде участков для нестационарных ларьков. Деньги выплатили после слушаний в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.

Оказалось, фирмы пересдавали места для торговых павильонов по завышенным ценам. Например, ранее выяснилось, что одна из организаций арендовала участок за 7250 рублей в месяц, но сдавала его уже по 90 тысяч рублей.

В антиконкурентном сговоре участвовали шесть обществ с ограниченной ответственностью. Кроме перечисления незаконно полученного дохода, речь также шла о расторжении договоров с нарушителями. Должностные лица, участвовавшие в сговоре, были привлечены к административной ответственности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.